اخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 27 / 9 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الجمعة 27 / 9 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها مفاضلة فاير المدير الفنى للفريق بين صلاح محسن وأجايى لقيادة الهجوم أمام كانو سبورت بدورى الأبطال الافريقى، بجانب فوز فريق اليد على البنك الأهلى بدورى اليد. تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي أمام كانو سبورت يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إجراء تغييرات كثيرة في تشكيل الفريق في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الثامنة من مساء غدٍ السبت ببرج العرب بالإسكندرية. طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من جهازه المعاون إعداد تقرير بالفيديو يتضمن أجزاء من مشاركة الثنائي سعد سمير ومحمد محمود في المباريات بعد عودتهم من الإصابة. فايلر يفاضل بين صلاح محسن واجايى لقيادة هجوم الأهلى أمام كانو سبورت يفاضل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادى الأهلى بين الثنائى صلاح محسن وجونيور أجايى لقيادة أى منهما الهجوم أمام كانو سبورت الغيني. Advertisements شهد تدريب الأهلى الختامي مشاركة الحارس شريف إكرامى ضمن المجموعة الأساسية للفريق فى إشارة إلى مشاركة اللاعب أساسيًا فى المباراة المقبلة أمام كانو سبورت الغيني. أكدت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة الصالات ، أنها تسعى بقوة لتوفير كل مطالب المنتخب الوطنى للصالات من أجل مواصلة الانجازات ، مشيرة إلى أنها تجرى دراسة لتطوير مسابقة الدوري الممتاز التي تضم 10 فرق لتوسيع قاعدة المشاركة بتوجيه الدعوة للأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري الصالات. فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره جزيرة الورد بنتيجة 36 /26، فى إطار سابع جولات دورى المحترفين الرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2019 / 2020 .

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