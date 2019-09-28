شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع الاتحاد والزمالك يواجه دجلة.. منافسات دورى الجمهورية 2003 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الثالثة بدوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، حيث تقام عدة مباريات مهمة أبرزها مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والتي تقام بمقر القلعة الحمراء في مدينة نصر، ومباراة الزمالك مع وادي دجلة والتي تقام بالتجمع الأول مقر الفريق الدجلاوي.
وتنطلق جميع المباريات في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، حيث يواجه إف سي مصر نظيره الجونة، فيما يلتقي طنطا مع الانتاج الحربي، ويستضيف المقاولون العرب طلائع الجيش بالجبل الأخضر، ويحل نادي إنبي ضيفاً على مصر المقاصة، كما يستضيف الاسماعيلي حرس الحدود على ملعب جامعة قناة السويس، ويلتقي أسوان وسموحة في ضيافة أبناء الجنوب، وأخيراً يستضيف بيراميدز النادي المصري بمجمع الأسيوطي.
يذكر أن الجولة الثانية كانت قد شهدت تعادل الأهلي والزمالك سلبياً وجاءت نتائجها كالتالي:
فوز وادي دجلة علي سموحة1/2
تعادل طلائع الجيش مع مصر المقاصة 1/1
فوز انبي علي الإسماعيلي0/1
تعادل الزمالك مع الاهلي 0/0
فوز حرس الحدود علي اسوان1/3
فوز بيراميدز علي المقاولون 0/2
تعادل الجونة مع طنطا0/0
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى مع الاتحاد والزمالك يواجه دجلة.. منافسات دورى الجمهورية 2003 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.