شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع الاتحاد والزمالك يواجه دجلة.. منافسات دورى الجمهورية 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الثالثة بدوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، حيث تقام عدة مباريات مهمة أبرزها مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والتي تقام بمقر القلعة الحمراء في مدينة نصر، ومباراة الزمالك مع وادي دجلة والتي تقام بالتجمع الأول مقر الفريق الدجلاوي.

وتنطلق جميع المباريات في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، حيث يواجه إف سي مصر نظيره الجونة، فيما يلتقي طنطا مع الانتاج الحربي، ويستضيف المقاولون العرب طلائع الجيش بالجبل الأخضر، ويحل نادي إنبي ضيفاً على مصر المقاصة، كما يستضيف الاسماعيلي حرس الحدود على ملعب جامعة قناة السويس، ويلتقي أسوان وسموحة في ضيافة أبناء الجنوب، وأخيراً يستضيف بيراميدز النادي المصري بمجمع الأسيوطي.

يذكر أن الجولة الثانية كانت قد شهدت تعادل الأهلي والزمالك سلبياً وجاءت نتائجها كالتالي:

فوز وادي دجلة علي سموحة1/2

تعادل طلائع الجيش مع مصر المقاصة 1/1

Advertisements

فوز انبي علي الإسماعيلي0/1

تعادل الزمالك مع الاهلي 0/0

فوز حرس الحدود علي اسوان1/3

فوز بيراميدز علي المقاولون 0/2

تعادل الجونة مع طنطا0/0