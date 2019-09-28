شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 28 / 9 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 28 / 9 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز، إذ تقام مباراة المقاولون العرب وسموحة على ستاد الجبل الأخضر ومباراة اف سى مصر وأسوان على ستاد الكلية الحربية .

موعد مباراة المقاولون العرب وسموحة

تقام مباراة المقاولون العرب وسموحة فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم السبت فى مواجهة مثيرة بين الفريقين ، وكان المقاولون العرب قد فاز فى الجولة الإفتتاحية للدوري على نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد فيما خسر سموحة من الأهلى بهدف دون رد فى إطار نفس الجولة.

وطالب عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبيه بإستمرار قطار الانتصارات لتحقيق هدف ذئاب الجبل فى النسخة الحالية للدوري وهو إنهاء المسابقة فى المربع الذهبى لاسيما بعد التعاقدات القوية التى أبرمتها إدارة النادى فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

و قرر مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، بالاتفاق مع عماد النحاس المدير الفنى للفريق، رصد مكافأة إجادة للاعبى الفريق، فى حال الفوز فى مباراة الليلة وذلك من أجل تحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات .

على الجانب الآخر شدد حسام حسن المدير الفنى لسموحة على لاعبيه ضرورة تصحيح الصورة التى ظهروا بها مع بداية الدوري عن طريق خطف النقاط الثلاث من أنياب ذئاب الجبل لبدء مرحلة تجميع النقاط مبكراً خوفاً من الدخول فى دوامة النتائج السيئة مبكراً .

ويستعيد سموحة فى مباراة الليلة الثنائى ناصر ماهر و فوزى الحناوى بعد استبعادهما من المشاركة أمام الأهلي وفقا للعقد المبرم بين إدارة الناديين .

Advertisements

موعد مباراة اف سى مصر وأسوان

تقام مباراة اف سى مصر وأسوان فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم السبت فى مواجهة ترفع شعار العودة لدوري الاضواء والشهرة لاسيما أن الناديان صعدا للدوري من القسم الثانى هذا الموسم .

وكان اف سى مصر قد افتتح رحلته بالدوري الممتاز بالخسارة من الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف دون رد كما خسر أيضاً فريق أسوان من منافسه مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى إطار نفس الجولة.

من جانبه طالب عبد الناصر محمد المدير الفنى لإف سى مصر لاعبيه بتحقيق نتيجة إيجايبة أمام أبناء الجنوب الليلة فى محاولة لإصلاح هزيمة الجولة الإفتتاحية لضمان الهروب من دوامة النتائج السيئة مبكراً متسلحاً بالصفقات الجديدة وهى أحمد يوسف و أحمد عبد الموجود و أحمد سعيد أوكا و الكيني نياكيا و طه عادل و البرازيلي ايجور و عصام ثروت.

على الجانب الآخر ، شدد مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان على لاعبيه ضرورة العودة للتركيز واللعب بجدية رافضاً التهاون من أى لاعب لتقديم بصمة جيدة للمسابقة والابتعاد عن دوامة الخسائر فى بداية رحلة الممتاز ويتسلح ممثل الصعيد فى لقاء الليلة بالصفقات الجديدة التى أبرمها فى الميركاتو الصيفى وعلى رأسها أحمد عبد الظاهر وشهاب الدين أحمد ثنائى الاهلى السابق .

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت والنيل للرياضة مباريات الدورى المصرى الممتاز.