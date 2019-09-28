شكرا لقرائتكم خبر عن جينيراسيون يُخطر الكاف بأزمة العودة للسنغال بعد نقل مباراته مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهز مسئولو جينيراسيون فوت السنغالى، خطاباً لإرساله إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وذلك خلال الساعات الجارية، بشأن وجود أزمة لديهم فى رحلة العودة إلى السنغال بعد تلقيهم إخطار من الكاف بنقل مباراتهم مع الزمالك إلى بعد غد الأحد على استاد برج العرب بدلا من إقامة اللقاء غداً السبت على استاد بتروسبورت، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

ويتضمن خطاب جينيراسيون إلى الكاف بأنهم قد حجزوا لجزء من البعثة تذاكر العودة إلى السنغال عقب موعد اللقاء المحدد له مسبقا غدا السبت قبل أن يتم تأجيله لمدة 24 ساعة.

وكان جينيراسيون قد تمسك بموقفه بخوض اللقاء غدا فى بتروسبورت ورفض الزمالك المسألة خاصة بعد الحصول على موافقة الكاف ليقوم الأخير بدوره بمخاطبة النادى السنغالى لخوض اللقاء بعد غد الأحد بعد الموافقة على التأجيل.