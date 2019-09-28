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مكافآت استثنائية ورسائل خاصة للاعبين أبرز أسلحة الزمالك للثأر من جينراسيون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق نادى الزمالك بقيادة مديره الفنى الصربى ميتشو إلى المواجهة الحاسمة فى مشوار الأبيض الأفريقى أمام جينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، والمحدد لها الأحد على ملعب برج  العرب بالإسكندرية وسط اعتراضات من الجانب السنغالى للمطالبة بإقامتها السبت ورفض التأجيل 24 ساعة.

و يرصد الخليج 365 أبرز استعدادات الفريق الأبيض لحسم الفوز فى ظل الخسارة فى لقاء الذهاب 2 / 1 فى التقرير التالى :

مكافآت استثنائية

رصد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مكافآت استثنائية لتحفيز لاعبى الفريق من أجل تخطى فريق جينيراسيون فوت بطل السنغالى ، وذلك خلال الجلسة التى جمعته باللاعبين من أجل المطالبة بتحسن المستوى والأداء فى الفترة المقبلة .

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رسائل ميتشو

بينما حرص الصربى ميتسو على توجيه عدد من الرسائل القوية للاعبى الأبيض قبل مباراتهم أمام جينيراسيون فوت، بطل السنغال، مطالبا اللاعبين ضرورة مواصلة مشوارهم بقوة، قائلاً لهم: "عليكم المواصلة بقوة، استمروا ..أريد الأفضل.. اعملوا بإتقان كما تعملون دائمًا".

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تصحيح أخطاء الدفاع

كما حرص  الخواجة الصربى  على عقد جلسة خاصة مع ثنائى الدفاع "محمود علاء ومحمود حمدى الونش" لمنحهم بعض التعليمات الخاصة من أجل التمركز الجيد والتغطية العكسية لمنع الهجمات المرتدة للفريق السنغالى، محذرهم من سرعات بعض اللاعبين على رأسهم المهاجم " مامي ليمولي" الذى سجل الهدفين لفريقه فى الذهاب.

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