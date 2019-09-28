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المقاولون يراهن على طاهر محمد فى مواجهة سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يراهن الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على مواصلة طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق لتألقه أمام فريق سموحة في ثاني مباريات ذئاب الجبل في الدوري العام بنسخته الجديدة رقم 61، والتي تقام غداً السبت على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر.

وكان طاهر قد ساهم في هدف الفوز الذي سجله سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون في مباراة طلائع الجيش بافتتاحية الدوري العام بضربة رأس بعد عرضية متقنة من طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 74 من عمر المباراة ليحصد المقاولون أول ثلاثة نقاط فى الموسم.

وقدم طاهر مستوى متميز في الموسم الماضي مع ذئاب الجبل ليصبح محط أنظار النادي الأهلي الذي دخل في مفاوضات جادة مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن يتراجع مسئولو الأحمر بعد تمديد استعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد الانجليزي.

حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب على حضور مران الفريق اليوم الخميس استعدادا لمباراة سموحة التي ستقام بعد غد السبت في الجولة الثانية للدوري.

من جانبه عقد المهندس صلاح اجتماعا مع اللاعبين بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الادارة المشرف العام على الكرة خلال مران الأمس، لتحفيز ذئاب الجبل والحديث معهم عن اهمية مواصلة الانتصارات بعد الفوز في الجولة الاولى امام طلائع الجيش.

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وابدى رئيس النادي ثقته في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس لتحقيق طموحات النادي هذا الموسم مؤكدا على الدعم الكامل للفريق .

وتابع رئيس النادي والمشرف العام على الكرة المران وعقدا جلسة ثنائية للاطمئنان على احوال الفريق وكافة التفاصيل الخاصة بالاستعداد لمباراة سموحة.

 

 

 

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