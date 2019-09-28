شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حفل افتتاح البطولة العربية الثامنة لكرة السرعة بمشاركة 8 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم مساء اليوم الجمعة، حفل افتتاح البطولة العربية الثامنة المقامة على ملاعب نادي الصيد فرع 6 أكتوبر، خلال الفترة من 25 وحتى يوم 30 سبتمبر الجاري، بمشاركة 8 دول.

وشاركت في البطولة العربية 8 منتخبات وهي:"الجزائر، ليبيا، السودان، الأردن، لبنان، اليمن، جزر القمر، إضافة إلى مصر"، مع وجود وفد إماراتي للمشاركة في الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة السرعة.

واعتذرت 3 منتخبات في الساعات الأخيرة قبيل انطلاق البطولة العربية وهي البحرين، السعودية، المغرب، وتسعى مصر للحفاظ على لقبها الذي تسيطر عليه منذ بداية البطولة وحتى الآن.

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وشهد حفل افتتاح البطولة عرضًا لفرق الطلائع بوزارة الشباب والرياضة بقيادة عزة الدري، والذي نال استحسان وثناء الجميع من ضيوف مصر، مؤجهين شكرهم للاتحاد المصري والعربي للعبة، وكذلك لوزير الشباب والرياضة المصري على رعايته للبطولة.

من جانبه وجه المستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، شكره للمنتخبات الـ8 والوفد الـ9 على المشاركة.



حفل افتتاح البطولة العربية الثامنة لكرة السرعة بمشاركة 8 دول

افتتاح البطولة العربية الثامنة لكرة السرعة بمشاركة 8 دول