شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات تفصل فايلر عن تثبيت تشكيل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد السويسرى رينيه فايلر على الانتقاد الموجه له بعدم تثبيت تشكيل فريقه، وخوض كل مباراة بتشكيل مغاير عن المباراة التى سبقتها وهو ما ظهر منذ توليه المسئولية سواء على المستوى المحلى أو الإفريقى.

وكشف فايلر لمعاونيه أنه حالياً فى مرحلة تجربة اللاعبين قبل أن يكون الاعتماد على 15 لاعباً، وسيتم اختيار منهم التشكيلة الأساسية خلال المرحلة المقبلة، وأكد فايلر أنه يُخطط لتثبيت التشكيل بعد 3 مباريات من الأن، خاصة وأنه وضع يده على معظم عناصر التشكيل الأساسي، خاصة على مستوى خط الظهر ولاعبي الوسط فيما لازالت المفاضلة فى خط الهجوم بين عدد من اللاعبين.

ويستعد الأهلى لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية المقرر اقامتها غداً السبت والتي تأتى فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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