اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 27 / 9 / 2019

رفض الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، منح الثنائى إمام عاشور ومحمد أوناجم لاعبى الفريق، إجازة، رغم غياب الثنائى عن مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، على الرغم من غيابهما عن اللقاء نظراً لعدم قيدهما فى القائمة الأفريقية.

وقرر ميتشو مشاركة الثنائى عاشور وأوناجم في التدريبات الجماعية للزمالك اليوم، حيث أصر المدرب الصربي على مشاركتهما في التدريبات الفنية من أجل الحفاظ على لياقتهما الفنية والبدنية وعدم تخصيص برنامج منفرد لهما حتى يكونا جاهزين بعد ذلك للتواجد مع الفريق فى مباراة المقاصة بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز.