اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 27 / 9 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 27 / 9 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها حل أزمة مكان وموعد مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا وذلك بالتواصل مع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف".
الكاف يخطر اتحاد الكرة رسميا بنقل مباراة الزمالك وبطل السنغال إلى برج العرب
تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة، يفيد بموافقته على نقل مباراة الزمالك وجينراسيون بطل السنغال إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية يوم الأحد وشهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة من اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى لحل الأزمة، وهو ما حدث مؤخرا وسيتم إبلاغ بعثة بطل السنغال بالقرار لتتوجه إلى الاسكندرية.
اتحاد الكرة يتلقى موافقة بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة الزمالك وجينيراسيون
تلقى اتحاد الكرة، موافقة أمنية، بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة الزمالك وجينراسيون بطل السنغال، التى ستقام فى ستاد برج العرب بالإسكندرية، بعد غد الأحد، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد تلقى إخطارا من الاتحاد الإفريقى بالموافقة على نقل المباراة إلى ستاد برج العرب وإخطار الفريق السنغالى بعدما شهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة من اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى لحل الأزمة، وهو ما حدث مؤخرا وسيتم إبلاغ بعثة بطل السنغال بالقرار لتتوجه إلى الاسكندرية.
الزمالك ينشر خطاب الـ"كاف" بنقل مواجهة جينيراسيون إلى برج العرب
نشر أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، قرار الاتحاد الافريقى بالخطاب الرسمى بشأن نقل وتأجيل مباراة الفريق الأبيض وجينيراسيون فوت السنغالي بتعديل موعد ومكان اللقاء ليقام بعد غد الأحد على استاد برج العرب بدلا من غدا السبت على استاد بتروسبورت، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.
خطاب الكاف بنقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت
رفض الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، منح الثنائى إمام عاشور ومحمد أوناجم لاعبى الفريق، إجازة، رغم غياب الثنائى عن مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، على الرغم من غيابهما عن اللقاء نظراً لعدم قيدهما فى القائمة الأفريقية.
وقرر ميتشو مشاركة الثنائى عاشور وأوناجم في التدريبات الجماعية للزمالك اليوم، حيث أصر المدرب الصربي على مشاركتهما في التدريبات الفنية من أجل الحفاظ على لياقتهما الفنية والبدنية وعدم تخصيص برنامج منفرد لهما حتى يكونا جاهزين بعد ذلك للتواجد مع الفريق فى مباراة المقاصة بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
عواد وأبو جبل خارج تقسيمة الزمالك قبل مواجهة جينيراسيون للتخصص
شهدت تدريبات حراس مرمى الزمالك، اليوم الجمعة، قيام دراجون مدرب الحراس الجديد بإخضاع الثنائي محمد عواد ومحمد أبو جبل لتدريبات خاصة حول سرعة رد الفعل وكيفية التعامل مع الانفرادات.
كما قاد دراجون تدريبات خاصة حول توقيت خروج الحارس وتضييق المساحات على اللاعب المنافس بخوض بعض التدريبات وشدد للحارسين خلال اجتماعه بهما على أهمية التركيز في سرعة رد الفعل وشرح أهمية كل فقرة تدريبية وذلك في الوقت الذى خاض فيه محمد صبحي ومحمد قنديل حارسا الزمالك التقسيمة الجماعية مع الفريق فى ظل ابتعاد عواد وأبو جبل لخوضهما تدريبات تخصصية.
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