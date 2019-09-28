موعد مباراة برشلونة وخيتافي والقنوات الناقلة

يحل، الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ضيفًا على نظيره خيتافي مساء اليوم السبت على ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني"الليجا". موعد مباراة برشلونة وخيتافي تنطلق مباراة برشلونة وخيتافي في تمام الساعة الرابعة عصرًابتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، Advertisements والساعة السادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي تذاع مباراة برشلونة وخيتافي بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة بتعليق خليل بلوشي. ويدخل برشلونة اللقاء وهو يحتل المركز السابع برصيد 10 نقاط، بينما يحتل خيتافي المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

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