موعد الديربي الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

يحل، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، ضيفًا على نظيره أتلتيكو مدريد مساء اليوم السبت على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني"الليجا".

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

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والساعة االحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد

تذاع مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة، بتعليق يوسف سيف.

ويدخل ريال مدريد اللقاء وهو يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة، بينما يحتل اتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 13 نقاط.