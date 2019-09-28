موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون والقنوات الناقلة

يحل، الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ، ضيفًا على نظيره إيفرتون مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي"البريمير ليج".
موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون
تنطلق مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهر،
والساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،
والساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد
تذاع مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة بتعليق رؤوف خليف.
ويدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.
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