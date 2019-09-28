محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام شيفيلد يونايتد

يحل، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المحترف لدى صفوفة المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره شيفيلد يونايتد ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري

الإنجليزي"البريميرليج".

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر

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آرنولد

خط الوسط: جورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

ويدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل صداراة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بينما يحتل شيفيلد يونايتد المركز العاشر برصيد 8 نقاط.