موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد والقنوات الناقلة

يحل، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المحترف لدى صفوفة المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره شيفيلد يونايتد ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي"البريمير ليج".

ويــســعــى لــيــفــربــول المنتشى بفوزه على ميلتون بهدفين دون رد فى الجولة الثالثة من كأس رابــطــة المحترفين الإنجليزية، لمواصلة النتائج الإيجابية فى الــدورى خاصة أنه حصل على

العلامة الكاملة فى المباريات الست الماضية.

ويــهــدف ليفربول للتعلم من المــوســم المــاضــى وعـــدم إهــدار النقاط أمــام الفرق المتوسطة دورى، وأكـــد والــضــعــيــفــة بــــالــــيـــورجـــن كــلــوب المـــديـــر الفنى للريدز، أن الفريق على الفوز فى جميع مبارياته.

بينما يتطلع شيفليد يونايتد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الريدز مستغلًا الوضع على أرضة وسط

جماهيرة.

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

تنطلق مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرًا بتوقيت القاهر،

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والساعة الثانية ونصف ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية،

والساعة الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

تذاع مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة بتعليق حفيظ دراجي.

ويدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل صداراة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بينما يحتل شيفيلد يونايتد المركز العاشر برصيد 8 نقاط.