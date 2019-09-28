رياضة | مفاجأة.. بايرن ميونخ يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. بايرن ميونخ يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية انجليزية أن نادي بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع صفقة مدوية خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يسعي لضم أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وذكرت صحيفة "ميرور" أن نادي بايرن ميونيخ الألماني ينوي الدخول في مفاوضات قوية مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع اللاعب ليروي ساني خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعدما فشل النادي البافاري في التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

ويري نادي بايرن ميونيخ الألماني أن "ساني" هو البديل الأمثل للثنائي فرانك ريبيري وارين روبن.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن نادي مانشستر سيتي كان قد طلب الحصول على قرابة 100 مليون جنيه إسترليني للتفريط في خدمات ساني، وهو الرقم الذي اعتبره البايرن مبالغا فيه، ومن المنتظر أن يخوض النادي البافاري جولة جديدة من المفاوضات مع ادارة السيتي لضم اللاعب.

ولم يحسم ليروي ساني أمر تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي الانجليزي حتي الآن، ويرغب بيب جوارديولا في استمرار "ساني" مع النادي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يبذل نادي بايرن ميونيخ محاولات مكثفة للظفر بخدمات ليروي ساني خلال سوق الانتقالات الشتوية القادم