شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يعود للقاهرة بعد لقاء أهلى بنى غازى بدور الـ 32 للبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعود اليوم السبت بعثة النادى الاسماعيلى للقاهرة قادمة من تونس بعد خوض مباراة أهلى بنى غازى الليبى بدور الـ 32 للبطولة العربية والتى أقيمت على ستاد المنستير نظراً لعدم استقرار الاوضاع الأمنية فى دولة ليبيا
ومن المقرر أن يبدأ الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى مباشرة دون راحة وذلك لضيق الوقت حيث تقام المباراة فى الثانى من أكتوبر المقبل على ستاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام .
وكان الاسماعيلى قد حقق الفوز فى الجولة الإفتتاحية للمسابقة على حساب الجونة بهدف دون رد فيما تعادل المصرى البورسعيدى مع حرس الحدود بهدف لكل فريق فى إطار نفس الجولة.
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