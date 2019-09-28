شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يهاجم بطل السنغال : فوضوى وغير طبيعى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك نادى جينيراسيون فوت السنغالى موضحا أنه فريق فوضوى وغير طبيعى. ويواجه الزمالك بطل السنغال غد الأحد على استاد برج العرب ، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا علما بان مواجهة الذهاب انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد. Advertisements تابع مرتضى منصور :" فريق السنغالي عايز إيه مننا وأسوأ إستقبال كان لينا مع احترامنا للشعب السنغالي". وكانت الساعات الماضية شهدت أزمة بسبب رفض النادي السنغالي السفر إلى برج العرب وتمسكه بخوض اللقاء في ملعب بتروسبورت قبل وصول خطاب رسمى من الكاف بنقل المباراة وإخطار الفريق السنغالى به وهو ما أكده أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادى الأبيض بأن الكاف قام بنقل اللقاء وتأجيله.

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