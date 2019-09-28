البدري موجهًا رسالة لصلاح: «ما حدث في التصويت غير مقصود».. ويوضح أسباب رفضه مواجهة البرازيل والأرجنتين وديًا

الموجز

نعى الكابتن حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، شهداء الجيش فى سيناء، الذين سقطوا أمس فى سيناء، قائلا: "رحم الله شهداء مصر أبطالنا".

ملحمة جميلة

وأشاد البدرى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، فى برنامج "الحكاية"، شاهدنا ملحمة جميلة والتفاف من الشعب المصرى فى حب بلده، مؤكدا أن الشعب المصرى أصبح لديه الوعى الكبير بما يحاك ضده.

وتابع البدرى: "مصر حاجة كبيرة جدا، وإحنا علينا واجبات كبيرة أهمها الحفاظ على هذه البلد، سعيد بملحمة النهاردة ونهنئ أنفسنا على هذا الالتفاف".

رسالة البدري لصلاح

وجه حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، رسالة إلى محمد صلاح لاعب الفراعنة، بعد نتيجة تصويت أفضل لاعب في العالم من الفيفا.

وحل محمد صلاح رابعاً في ترتيب أفضل لاعبي العالم من الفيفا، بعد ليونيل ميسي في المركز الأول وفان دايك في المركز الثاني وكريستيانو رونالدو.

فخر للعرب

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية عن صلاح: "أنت فخر للمصريين، ما حدث في تصويت جائزة أفضل لاعب في العالم خطأ غير مقصود بالتأكيد".

وتابع: "الجميع في مصر يحبك يا صلاح، ويتابع المشكلة الأخيرة، لا تقف عندها كثيراً يجب أن نبدأ العمل بجهد لإسعاد المصريين".

رفض مواجهة البرازيل

رفض حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، مواجهة منتخب البرازيل أو الأرجنتين وديا يوم 19 نوفمبر المقبل، وديا فى السعودية.

وأرجع المدير الفنى للمنتخب رفضه إلى أن هذا الموعد يتعارض مع مباراة مصر وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

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وكان البدرى رفض عرضين لمواجهة البرازيل والأرجنتين وديا خلال اكتوبر الجارى، مفضلا مواجهة منتخبات افريقية استعدادا للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا.

تركي آل شيخ

وكان المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، وجه الدعوة لمنتخب مصر لمواجهة منتخب البرازيل أو الأرجنتين على هامش موسم الرياض خلال شهر نوفمبر المقبل.

بتسوانا

وأعلن اتحاد بتسوانا لكرة القدم التواجد فى مصر يوم 7 أكتوبر لمواجهة مصر ودياً يوم 14 من نفس الشهر، فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى تقام بالكاميرون.

وينطلق معسكر منتخب مصر فى الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل بالقاهرة وتجرى محاولات لإقامة اللقاء باستاد القاهرة.

القائمة المحلية

ويعلن حسام البدرى عن القائمة المحلية عقب مباريات الجولة الثانية، بعدما تم الاستقرار على وجود 5 محترفين هم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازى وأحمد حسن كوكا، ومحمد الننى.

مؤتمرًا صحفيًا

وعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا أمس لتقديم الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.

وتولى حسام البدرى قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.