“تابع ” ||الجديد ||”هنا ” أحدت ترتيب لجدول الدوري الإيطالي أنتر في الصدارة...

متابعينا عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن أحدث ترتيب لجدول الدوري الإيطالي، الذي يهتم الكثير من عشاق الساحرة المستديرة على متابعته، لأن الدوري الإيطالي من أقوى الدوريات في العالم، فهو ترتيبه رقم 4 من بين الدوريات الأوروبية الأقوى، وذلك اعتماداً على نتائج الأندية الإيطالية في البطولات الأوروبية.

تعتبر الأندية الإيطالية من أكثر أندية أوروبا نجاحاً وحصولاً على الألقاب الأوروبية، فقد حصدت 36 لقب أوروبي، مقسمة بين 12 لقب دوري أبطال أوروبا، ولقب كأس الاتحاد الأوروبي 9 ألقاب، وكأس أبطال الكؤوس 7 ألقاب.

أستعاد أنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي، بعد فوزه على فريق لاتسيو، لينهي الصدارة المؤقتة لفريق يوفنتوس الذي حل في المركز الثاني بفارق نقطتين، ويأتي مفاجأة الدوري الإيطالي أتلانتا في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، ثم يأتي كلاُ من نابولي وكالياري وتورينو، في المراكز الرابع والخامس والسادس، بنفس الرصيد من النقاط 9 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباريات الأسبوع الخامس

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تاريخ الدوري الإيطالي ” الكاليتشيو”

بدأ تأسيس الدوري الإيطالي عام 1898 برئاسة المهندس ماريو فيكاري، وكان في بداية التأسيس الاتحاد مكون من أربع أندية فقط هي، (نادي جنوى، نادي تورنيزي، نادي انترناسيونالي، نادي تورينو) كانت ثلاث أندية تنتمي لمدينة تورينو، ونادي جنوى ينتمي لمدينة جنوى، وأقيمت النسخة الأولى في مدينة تورينو، ولعبت في يوم واحد، وحصل على اللقب نادي جنوى،ويعتبر أكثر الأندية حصولاً على لقب الدوري الإيطالي، هو نادي يوفنتوس برصيد 35 لقب.