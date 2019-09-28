الترجي يبحث عن تذكرة دور المجموعات الافريقي ضد اليكت التشادي

يسعى الترجي التونسي لحجز مقعده في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا عندما يستضيف اليكت سبورت التشادي في الثامنة مساء اليوم بملعب “رادس”، في “إياب” دور الـ 32.

بطل النسختين الأخيرتين من مسابقة دوري أبطال أفريقيا الترجي التونسي يكفيه التعادل السلبي في لقاء اليوم للصعود بعدما تعادل خارج ملعبه بهدف لكل منهما.

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تشكيل الترجي اليوم:

وضع المدير الفني لنادي الترجي معين الشعباني 21 لاعباً في قائمة لقاء اليوم، حسبما صرحت وسائل الإعلام التونسية، حيث شملت القائمة كلاً من:

رامي الجريدي- معز بن شريفية- صدقي الدبشي- سامح الدربالي- محمد علي اليعقوبي- رائد الفادع- شمس الدين الذوادي- أنيس البدري – إلياس الشتي- خليل شمام – عبد القادر بدران – طه ياسين الخنيسي- عبد الرؤوف بن غيت – كوامي بونسو – حمدو الهوني – محمد علي بن رمضان- بلال بن ساحة – حسين الربيع- إبراهيم واتارا وهيثم الجويني.

وشهدت القائمة عودة كلا من المدافع شمس الدين الذوادي وأنيس البدري بعد اكتمال شفائهما من الإصابة التي أبعدتهما عن مباراة الترجي وحمام الانف خلال مباريات الدوري التونسي.