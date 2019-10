شاهد – The fifth week ⚽️ مباريات الدوري السعودي … جدول مواعيد مباريات الدوري السعودي...

شاهد The fifth week دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تابع مباريات الدوري السعودي … جدول مواعيد مباريات الدوري السعودي 2019– 2020 وThe fifth week – نتابع بداية الدوري السعودي للمحترفين الأسبوع الخامس 2019-2020 – دوري بلس تابع الان جدول مباريات الدوري السعودي، تابع معنا بالتفصيل جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020 – مواعيد مباريات الهلال والأهلي والنصر فى دوري محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الجديد حيث أنه لا تفصلنا عن بدايته إلا ساعات قليلة، وذلك بحسب الإعلان الخاص باتحاد الكرة السعودي، والذي أكد أيضًا أن الدوري السعودي للمحترفين سيتم تسميته خلال هذا الموسم اسم دوري محمد بن سلمان السعودي لكرة القدم، ولذلك عملنا اليوم على توفير الجدول الرسمي الذي تم إطلاقه.

مباريات الجولة الخامسة الدوري السعودي 2019-2020 مواعيد المباريات مباريات الأسبوع الخامس بالدوري السعودي السبت – 28 سبتمبر 2019 الفيصلي × العدالة —– الساعة 18:30 الحزم × الضمك —— الساعة 18:35 الرائد × الفيحاء —– الساعة 20:15

مباريات الدوري السعودي ٢٠١٩_٢٠٢٠

تابع معنا جدول مباريات النادي الأهلي السعودي في الدوري السعودي للمحترفين ، 2019-2020 الذي انطلق يوم الخميس 22 أغسطس في أولى جولاتة.

إعلان جدول الدوري السعودي موسم 2019-2020

مواعيد مباريات الدوري السعودي 2019 – 2020

سيتم البدء في الدوري السعودي يوم الخميس الموافق 22 من شهر أغسطس 2019، على أن يتم تقسيم كافة الفرق التي ستشارك في الدوري السعودي إلى أربعة مستويات وهي كالتالي:

المستوى الأول: يدخل فيه فريق الهلال والنصر والأهلي والتعاون.

المستوى الثاني: يدخل فيه نادي الشباب والفيصلي والرائد والوحدة.

المستوى الثالث: ويدخل فيه الاتحاد والفتح والاتفاق والفيحاء.

المستوى الرابع: ويدخل فيه أبها والعدالة والحزم وضمك.

أما عن جدول البطولة فسيكون كالتالي كما تم إطلاقه من اتحاد الكرة السعودي:

القنوات الناقلة بث مباشر للدوري السعودي 2020

وهناك العديد من القنوات التي سوف تقوم بنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين أو دوري محمد بن سلمان للمحترفين، ومن أهم تلك القنوات قناة السعودية الرياضية بالإضافة إلى قناة دوري بلس.

وقد أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه سيتم تطوير تقنية حكم الفيديو المساعد ”VAR“، ليزداد عدد كاميراتها من 8 إلى 12 كاميرا للتسهيل على حكام المباريات، كذلك قرر الاتحاد السعودي استخدام تقنية Crosshair المتقدمة،وذلك لرصد حالات التسلل الدقيقة في المباريات ، وذلك للتقليل من الأخطاء التحكيمية.

والجدير بالذكر أن أولى المباريات التي سيتم نقلها في الدوري السعودي ستكون بين النصر وضمك في تمام الساعة السابعة مساءً، بالإضافة إلى مباراة الأهلي والعدالة في تمام الساعة التاسعة مساءً من خلال مدينة الملك عبد الله الرياضية.