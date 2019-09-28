برشلونة مهدد بافتقاد ميسي بسبب الإصابة في الكلاسيكو

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة سيفتقد، لمجهودات نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بداعي الإصابة، في لقاء الكلاسيكو، أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، والمقرر لها يوم 26 أكتوبر القادم، خلال الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

حيث قامت رابطة الليجا بالإعلان عن إقامة مباراة “كلاسيكو الأرض” في لقاء الذهاب بين برشلونة وضيفه ريال مدريد، علي إستاد “كامب نو” وذلك يوم 26 أكتوبر المقبل، في الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، خلال مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

Advertisements

وفقا لما ذكره لبرنامج الشهير “الشيرنجيتو” الإسباني، أن ليونيل ميسي، قد يغيب عن الملاعب، لمدة تصل إلي 4 أسابيع، بعد الإصابة التي حدثت له في مباراة فياريال الثلاثاء الماضي في الليجا، وتابع التقرير أنه إذا إستمر غياب البرغوث الأرجنتيني لمدة تصل إلي شهر، فإن حظوظ مشاركته في لقاء الكلاسيكو ستكون ضعيفة للغاية.

وخلال الفترة الأخيرة إشتكي ميسي من مجموعة من الإصابات العضلية، والتي حرمته من المشاركة مع برشلونة في لقاء كامل، هذا الموسم.