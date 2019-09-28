“أعرف”|| الجديد|| في ترتيب جدول الدوري الإيطالي أنتر ميلان يحقق العلامة الكاملة خمسة من...

متابعينا عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم من خلال هذا المقال عن جدول ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، الذي يعتبر من أقوى خمس دوريات في أوروبا فهو يحتل المركز الرابع على مستوى الدوريات الأوروبية، انطلقت المسابقة للأندية المحترفة عام 1929، ويتكون الدوري من 20 فريق، ويلعب كل فريق 38 مباراة، ويهبط أصحاب المراكز الثلاث الأخيرة.

تعتبر الأندية الإيطالية من الأندية الكبيرة والعريقة في أوروبا من حيث البطولات القارية، فقد حصدت الأندية الإيطالية 36 لقب قاري، سواء دوري أبطال أوروبا أو كأس الاتحاد الأوروبي، أو كأس أبطال الكؤوس.

مازال مشوار الدوري طويل للتعريف بمن سيكون صاحب اللقب،أمس أستعاد أنتر ميلان الصدارة من يوفنتوس بعد فوزه الخامس على لاتسيو، ليحقق العلامة الكاملة، ويتصدر ترتيب جدول الدوري، ويحل يوفنتوس ثانياً بفارق نقطتين، ويأتي في المركز الثالث فريق أتلانتا مفاجأة الدوري الإيطالي حتى الآن برصيد 10 نقاط، ثم يأتي كلاً من نابولي وكالياري وتورينو، بنفس الرصيد من النقاط ولكلاً منهما 9 نقاط.

ترتيب جدول الدوري الإيطالي بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة

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سجل شرف الأندية الإيطالية الفائزة باللقب الدوري الإيطالي”الكالتشيو”