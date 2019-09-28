تابع Match أهلي جدة ⏰ النصر مباراة الأهلي السعودي فى الدورى السعودى للمحترفين والقنوات الناقلة...

يلا – Match أهلي جدة ⏰ النصر مباريات الاسبوع الخامس بالدوري Match الاهلي – موعدنا مع مباراة قوية بين الأهلى والنصر – موعد مباراة الاهلي السعودي أمام النصر فى الأسبوع الخامس من الدورى السعودى للمحترفين 2020 تابع جدول مباريات الدوري السعودي 2019 – 2020 والقنوات الناقلة حيث تقام مباراة الأسبوع الخامس فى الدورى السعودى بين فريقي أهلي جدة والنصر ، وتقام المباراة يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019، ويأمل أهلى جدة فى تحقيق الفوز والتقدم، بينما يطمح فريق النصر فى تحقيق انجاز وهزيمة صاحب النجاحات الكبيرة، تعرف على جدول مباريات النادي الأهلي السعودي في الدوري السعودي للمحترفين

مباراة الاهلي السعودي × النصر

الجمعة 27 سبتمبر 2019 مباراة الأهلي × النصر الساعة 20:20 بتوقيت مكة المكرمة، 19:20 بتوقيت القاهرة Advertisements

تعادل الأهلي في بداية مشواره في دوري السعودي لهذا الموسم 2019-2020 أمام فريق العدالة (1-1)، وفي الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين،حقق أهلي جدة فوزًا وتقدم على فريق الاتفاق، ثم هزم في الجولة الثالثة أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف، وفي رابع مباريات الأهلي أمام الفتح فاز الأهلي بثنائية نظيفة أمام الفتح.

مباراة الأهلي والنصر في الدوري السعودي 2019-2020

الفتح يخوض مباراته القادمة ضد الاهلى في إطار الجولة الخامسة بالدوري السعودي للمحترفين ويطمح النصر في تحقيق الفوز في الجولات القادمة.

موعد لقاء الأهلي والنصر والقنوات الناقلة

موعد⏰ مباراة الاهلي والنصر في خامس لقاء الدوري⚽ تقام مباراة الأهلي والنصر فى الاسبوع الخامس من الدورى السعودى للمحترفين يوم الجمعة 27/9/2019، وتنطلق المباراة الساعة 20:20 بتوقيت مكة المكرمة، 19:20 بتوقيت القاهرة

والجدير بالذكر أن المباراة المرتقبة سيتم نقلها على قناة الرياضية السعودية ksa 1 بث مباشر بالإضافة قناة دوري بلس اتش دى ومشاهدة الاستديو التحليلي الكبير، للتعليق على المباراة وتحليل أهم أحداثها فور الانتهاء.