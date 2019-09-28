رنيم الوليلى ونور الطيب تتأهلان لربع نهائى بطولة سان فرانسيسكو للاسكواش

رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش والتي تلعب في نادي وادى دجلة، ونور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الخامسة عالمياً، الثنائي المصري اللاتي تأهلا إلي الدور ربع النهائي ببطولة “أوراكل نت سويت” سان فرانسيسكو للاسكواش المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية حتي 30 سبتمبر لهذا الشهر.

وانتصرت رنيم الوليلى علي منافستها أوليفيا بلاتشفورد بشوطين مقابل شوط في لقاء استغرق 35 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-5, 11-5.

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حيث استطاعت نور الطيب الفوز علي منافستها هولى نوجتون بشوطين دون رد في مباراة استغرقت 16 دقيقة، وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-5, 11-7.

بينما خرجت سلمي هاني من البطولة من دور الـ16 عقب هزيمتها أمام منافستها تيسني إيفانودز بشوطين نظيفين في مباراة استغرقت 23 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-8 .

حيث تعد بطولة سان فرانسيسكو ثاني بطولة خلال الموسم الحالي بعد بطولة الصين والتي فاز بها محمد الشوربجى ونور الطيب، كما تعتبر سان فرانسيسكو أول بطولة بلاتينيوم في الموسم الجاري وتبلغ قيمة جوائزها المادية 121 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.