الأهلي يحصل على موافقة جهات الأمن بحضور 5 آلاف مشجع أمام فريق كانو سبورت

صرحت إدارة النادي الأهلي، عن تواجد خطاب من الجهات المختصة تؤكد بإقامة مباراة أمام فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب السلام في القاهرة، وأنه سوف يحضر 5 ألاف مشجع من جماهير النادي الأهلي إلى المباراة، فقد بدأت إدارة نادي الأهلي بإجراءات طرح تذاكر المباراة بأشكال مختلفة سواء بالشكل الإلكتروني أو في بعض منافذ البيع لتذاكر المباراة.

حيث أنه من المقرر أن تقام المباراة في ملعب السلام ببرج العرب وفق الاتصالات التي تمت في الفترة الأخيرة ما بين نادي الأهلي وعدد من الجهات الأمنية المختصة، وكان نادي الأهلي قد فاز على فريق كانو سبورت في غينيا الاستوائية قبل أسبوعين بهدفين مقابل لا شئ.

والجدير بالذكر بأن اللاعب مروان محسن، لاعب فريق نادي الأهلي، قد أصيب بكسر في عظام الوجه والفك العلوي عن طريق كرة مشتركة مع لاعب نادي سموحة، وقد أعلنت إدارة نادي الأهلي عن استبعاده اليوم من المباراة أمام فريق غينيا بعد أن خضع لأجراء عملية جراحية في الوجه.