اتحاد كرة القدم يستفسر من الفيفا عن سبب عدم اعتماد التصويت المصرى في “الأفضل”

قام الاتحاد المصري لكرة القدم، بارسال خطابا للاتحاد الدولي لكرة القدم للاستفسار عن سبب عدم اعتماد التصويت المصري ضمن أصوات مسابقة (الأفضل على مستوى العالم)، والتي جاء بها محمد صلاح نجم مصر ونادى ليفربول الإنجليزي بالمركز الرابع.

حيث ان الاتحاد المصرى لكرة القدم كان قد أرسل صوتي مصر إلى الفيفا رسميا يوم 15 أغسطس الماضي، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة بأربعة أيام، وقد انتهى التصويت يوم 19 أغسطس 2019، وقد جائت اصوات مصر متمثلة في كابتن الفريق أحمد المحمدي، وتولى التصويت عن المدير الفني الكابتن شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأول، الذى أوكل له تسيير الأمور العاجلة للمنتخب الأول بعد إقالة الجهاز الفني السابق وعدم تعيين جهاز فني جديد في تلك الفترة.