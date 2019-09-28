تكريم وزير الرياضة لمنتخب الكرة الطائرة

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بتكريم لاعبي كرة منتخب الطائرة والجهاز الفني لهم وذلك في يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر، وهذا نتيجة لفوزهم في البطولة الإفريقية التي تمت في دولة روندا وحصولهم على اللقب، حيث أنه تم تأهيل هؤلاء اللاعبين لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو لعام 2020.

كما أكد وزير الشباب والرياضة على الدور المثالي الذي قام به اللاعبون في مختلف مراحل البطولة الإفريقية، حيث أن هذا الحدث يعتبر إضافة جديدة لتاريخ الرياضة المصرية التي شهدت في هذا العام الكثير من الإنجازات التاريخية في هذه الفترة وذلك على مستوى كل الألعاب سواء كانت الألعاب فردية أو الألعاب جماعية وهذا حدث مهم للغاية.