انضمام ثنائي جديد للجهاز الفني لنادي الزمالك

أعلنت أدارة نادي الزمالك اليوم، عن انضمام الثنائي دوردي وهو مدرب حراس مرمى، وانضمام دراجون وهو مدرب الأحمال إلى الجهاز الفني الخاص بنادي كرة القدم الفريق الأول في نادي الزمالك، وكان ذلك بقيادة المدير الفني لفريق نادي الزمالك الصربي ميتشو.

حيث قد كان المدير الفني ميتشو قد طالب في وقت سابق عن انضمام مدرب الأحمال دراجون، إلى الجهاز الفني للفريق، وجاء المدرب دوردي مدرب حارس المرمى بدلا من ايمن طاهر والذي من المقرر انضمامه إلى المنتخب الوطني الأول، والجدير بالذكر بأن فريق نادي الزمالك قد حقق فوزه الأول في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي على فريق الاتحاد السكندري بهدف نظيف دون رد.