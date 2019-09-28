تعرف على شرط ميتشو لعودة بامبو لتشكيل الزمالك

شهدت القلعة البيضاء اليوم جلسة خاصة بين الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك وكريم بامبو لاعب الفريق، وذلك على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

حيث يستعد الأبيض للقاء فريق جينيراسون فوت السنغالي يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب، ضمن مباريات إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقد دارت الجلسة بين ميتشو وبامبو حول انه واحد من اللاعبين المميزين ضمن الفريق، كما وعده بالظهور مع الفريق خلال الفترة المقبلة ولكن بشرط أت يقوم ببذل قصارى جهده خلال التدريبات لإظهار إمكانياته، لكي يتم الاعتماد عليه، يذكر أن القلعة البيضاء حصلت على بامبو من الإسماعيلى في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية عقب نهاية عقده مع الدراويش.