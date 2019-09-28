“الأهلي” يستعيد أزارو في إياب دور الـ32 الأفريقي أمام كانو سبورت

استعاد النادي الأهلي خدمات وليد أزارو، مهاجم الفريق، حيث سيدخل اليوم في مران الفريق، والمقرر له مساء اليوم في الساعة الخامسة مساء على ملعب التتش، وذلك بعد أن تماثل للشفاء التام من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب المغرب في مباريات الأجندة الدولية.

وقد افتقد الفريق الأحمر لخدمات وليد الذي غاب عن المباراتين الأخيرتين أمام الزمالك في السوبر وسموحة أمس الأول، الاثنين، والتي كانت ضمن مبارات الجولة الأولي لبطولة الدوري الممتاز وذلك لإصابته في الرباط الداخلي للركبة، وعليه فقد خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، وتعافى نهائيا من الإصابة وأصبح جاهزا وفقا للرؤية الطبية للمشاركة فى التدريبات الجماعية وسيتم تجهيزه للمرحلة المقبلة.

يذكر أن الأهلي يستعد حاليا لمواجهة كانو سبورت ضمن مباريات إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا بملعب السلام والمقرر لها يوم السبت المقبل، وقد فاز الأهلي في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.