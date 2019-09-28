شوقي غريب: المنتخب الأولمبي يواجه نيجيريا وديا في أكتوبر المقبل

صرح شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبى أنه تم مخاطبة منتخب نيجيريا لمواجهته وديا في أكتوبر المقبل، وذلك ليتم الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 والتى من المقرر ان تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل باستاد القاهرة والسلام، ويشار أن تلك المباريات هي المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

كما أوضح غريب خلال تصريح له أن مصر ستتواجد على رأس مجموعة خلال قرعة أمم أفريقيا، والتي ستقام في مدينة الإسكندرية يوم 3 أكتوبر وكذلك الحال لنيجيريا والتي ستتواجد على رأس المجموعة، أما عن سبب مخاطبته لنيجيريا فقد أكد أنها ستكون بعيدة عنا في مباريات المجموعات، أما المنتخبات الـ6 الأخرى فسيتم معرفة مصيرها يوم القرعة، وسيكون من الصعب مواجهة المنتخبات التي ستتواجد معنا في المجموعة ودياً في شهر أكتوبر، موضحا حسم ودية أخرى عقب القرعة مباشرة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قد أعلن أن قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ستقام بالإسكندرية بالمنتزه يوم 3 أكتوبر المقبل فى تمام الساعة الـ5 مساء.