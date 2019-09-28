حازم إمام يكشف حقيقة أزمة ملايين التجديد للزمالك

انتشرت خلال الفتة الأخيرة مجموعة من الأخبار الخاصة بوضع حازم إمام ظهير أيمن فريق الزمالك، عدة شروط من أجل تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء،وأنه قام بالمطالبة بمبلغ مالي نظير موافقة على الاستمرار بالنادي وان هذا المبلغ يفوق ما يتقاضاه حاليًا.

وقد شهدت المباريات الأخيرة، عدم مشاركة حازم إمام، فى آخر مباراتين بمسابقة كأس مصر التي حسمها الأبيض أمام بيراميدز بالمباراة النهائية، بجانب غيابه عن بعثه فريقه في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا التي توجهت للسنغال لملاقاة جينيراسيون فوت، وانتهت بفوز الفريق السنغالى بهدفين مقابل هدف، وكذلك غاب عن مواجهة الأهلي في السوبر المحلى، وكذلك مباراة الاتحاد فى الدوري، وبذلك فان الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، لم يضعه في حساباته.

ويوشك عقد حازم إمام مع الزمالك على الانتهاء بنهاية الموسم الحالي، والمفاجئة أن الزمالك لم يفتح ملف التجديد له حتي الآن، وقد كشف مصدر مطلع في الزمالك أن حازم إمام لم يضع أي شروط لتجديد عقده مع الزمالك مشيرا أن حازم يعتبر الزمالك بيته الثاني، ولا يمكنه التشرط عليه تحت أى ظرف من الظروف؛ كما أنه رفض افتعال أى أزمات بعد استبعاده المستمر من مباريات الزمالك.