فرج عامر: نادي الأهلي كان أكثر جاهزية من فريق سموحة

صرح المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، بأن سبب فوز نادي الأهلي على فريقه خلال الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، يرجع إلى جاهزية فريق الأهلي على عكس فريق سموحة، وفاز فريق نادي الأهلي بهدف نظيف دون رد، كما أضاف بأن الإصابات حرمت سموحة من تواجد نجومه، وكان اللاعب هاني سليمان حارس المرمى هو نجم سموحة بلا منازع.

وصرح فرج عامر خلال تصريحات له، بأن نادي الأهلي من الفرق الأكثر جاهزية بسبب أنه خاض 5 مباريات قبل أن ينطلق الدوري، وكان أخر لقاءاته فريق الزمالك في كأس السوبر، وأن بعض اللاعبين لم يقدموا المستوى المطلوب منهم أثناء المباراة، وأضاف قائلا: بأنه يتمنى حدوث التجانس بين الصفقات الجديدة والقدامى، وأكمل فرج عامر: “هناك أكثر من لاعب ظهر بشكل جيد أمام الأهلي، وأتيحت لنا 3 فرص محققة لكننا أخفقنا بها”.