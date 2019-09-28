ميتشو يعيد “القوة الضاربة” للزمالك أمام جينيراسيون فوت

ينوي الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، اعادة القوة الضاربة إلى تشكيل الفريق خلال المباراة القادمة، أمام جينيراسيون فوت ضمن مباريات إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا،والتي كانت قد انتهت مباراة الذهاب فى السنغال بهزيمة الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف، ولذا يعد اللقاء المرتقب نقطة فاصلة فى مشوار الفريق بالبطولة الأفريقية

حيث ينوي ميشو إعادة طارق حامد لقيادة خط الوسط، بعد غيابه عن الفريق أمام الاتحاد السكندرى في البطولة المحلية لعقوبة الإيقاف، ومن جانبه حذره مرتضي منصور من الحصول على الإنذارات المجانية وطالبه بالهدوء في المواقف المختلفة بالملعب، حتي لا يفتقد الفريق لخدماته.

كما يعمل ميتشو على تجهيز يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأبيض، لينوي إشراكه بالشوط الثاني أمام زعيم الثغر، بهدف إراحته وعدم البداية به لتعرضه للمجهود البدني نتيجة للإرهاق، وسيقوم بنفس الشئ مع أشرف بن شرقى ومحمود شيكابالا.