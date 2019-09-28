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اتحاد الكرة ينعي شهداء الواجب من القوات المسلحة ا

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نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة، الذي استشهدوا أمس الجمعة في الحادث الإرهابي

بشمال سيناء.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة

عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون به بكل الحزن والأسى والأسف شهداء مصر الأبرار الذين راحوا اليوم ضحية الغدر والخسة.. رحم الله شهداءنا وحفظ مصر من أي سوء".
 
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