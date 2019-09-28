الاتحاد المصري مُطالب بتكرار ما فعلته أنغام مع تركي آل الشيخ!

ألقى رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني “تركي آل الشيخ” الكرة في ملعب مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، بتقديم عرض لا يُرفض عبر تويتر وفيسبوك، بجلب منتخب الأرجنتين أو منتخب البرازيل إلى السعودية لمواجهة المنتخب المصري في مباراة ودية أثناء العطلة الدولية للفيفا في أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري.

وعُين قبل عدة أيام، صديق تركي آل الشيخ “حسام البدري” في منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأول بعد شهرين ونصف من إقالة المدرب المكسيكي “خافيير أجيري” من منصبه بسبب الخروج المدوي من الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا 2019 التي استضافتها الأراضي المصرية.

وقال حسام البدري للصحفيين في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام يوم الخميس الماضي “رفضنا مواجهة المنتخب البرازيلي وديًا خلال الأجندة الدولية المقبلة، عندما جاء العرض لم يكن هناك مدير فني للمنتخب المصري، ولهذا تم رفض العرض، وجاء عرض من منتخب الأرجنتين، لكننا رفضنا خوض تلك المباراة لأننا سنواجه كينيا في افتتاح تصفيات أمم أفريقيا 2019 مطلع شهر نوفمبر، لهذا سنواجه بوتسوانا وديًا بنسبة كبيرة”.

لكن تركي آل الشيخ كان له رأي آخر، بتقديم دعوة رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لإحضار المنتخب إلى السعودية من أجل ملاقاة راقصي التانجو أو السامبا.

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وقال تركي آل الشيخ “ادعو منتخب مصر الشقيق في موسم الرياض للعب مباراة ودية، نرتبها مع المنتخب الأرجنتيني أو المنتخب البرازيلي بكامل نجومهم للعب في السعودية”.

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وأضاف مالك نادي بيراميدز السابق “في حال الموافقة، ندعو جمهور مصر الشقيق لحضور المباراة والاستمتاع بنجومه”.

ويأمل تركي آل الشيخ في الحصول على رد سريع من مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة رئيسه المؤقت “عمرو الجنايني”، كالذي حصل عليه من الفنانة المصرية “أنغام” عبر تويتر منتصف الشهر الجاري، بخصوص حفل غنائي في اليوم الوطني السعودي.

وقبلت أنغام دعوة من تركي آل الشيخ لإحياء الحفل في ظرف 30 دقيقة فقط عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وبالفعل أحيت الحفل أمام عدد هائل من الجماهير منتصف الأسبوع الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن تركي آل الشيخ استغنى عن نادي بيراميدز عقب نهاية الموسم الماضي، الذي شهد احتلال الفريق للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وبدأ تركي آل الشيخ مغامرة جديدة مع كرة القدم لكن في الملاعب الإسبانية بشراء نادي ألميريا الأندلسي المتصدر الحالي لمسابقة الدوري الإسباني الدرجة الثانية “السيجوندا” بفارق ضئيل من النقاط عن قاديش الثاني.