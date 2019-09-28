رياضة | لعنة الدوري المصري تكسر عقدة الخواجة.. سقوط 3 أجانب في انطلاقتهم نحو اللقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لعنة الدوري المصري تكسر عقدة الخواجة.. سقوط 3 أجانب في انطلاقتهم نحو اللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنطلق قطار الدوري المصري ، للكشف عن هوية البطل الذي سيحلق في سماء النسخة 2019 – 2020 في تاريخ اللقب، حامًلا معه عقدة الخواجه التي سيطرت على سبعة أندية بالتمام والكمال من أصل 18 فريق في البطولة .

مابين تحقيق اللقب و الاختباء في دفئ جدول الترتيب.. 7 مدربين يرسخون عقدة الخواجه في الدوري المصري

كان القطبين النادي الأهلي وغريمه الزمالك، دور القيادة لـ«عقدة الخواجة» في النسخة الجديدة من الدوري المصري، حيث أعلن النادي الأهلي مطلع الموسم الجديد، التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، بعدما أعلن الفارس الأبيض عن التعاقد مع الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، ليكون على رأس القيادة الفنية للفريق، خلفًا للمقال كريستيان جروس، ويستعرض لكم الخليج 365 الرياضي حكاية «عقدة الخواجة» في النسخة الحالية من الدوري المصري :-

-رينيه فايلر

يقود رينيه فايلر أحلام وطموحات جماهير الأهلي خلال الموسم الجديد، وذلك خلال المرة الأولى التي يتواجد خلالها المدرسة السويسرية على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر، خلفًا لمارتن لاسارتى الذى رحل عن منصبه عقب الإخفاق فى بطولة كأس مصر، قبل أن يودع البطولة الإفريقية بنتيجة كارثية ضد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي .

وتكمن مهمة «فايلر» الأولى في الحفاظ على درع الدورى داخل القلعة الحمراء للمرة الخامسة على التوالى والعودة لزعامة القارة الأفريقية للمرة الأولى منذ 2013 وهو الحلم الأكثر أهمية للجماهير العاشقة للفانلة الحمراء، بجانب استعادة كأس مصر والتتويج بلقب كأس السوبر المحلى.

- ميتشو

تعاقد نادي الزمالك مع الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، ليكون على رأس القيادة الفنية للفريق، خلفًا للمقال كريستيان جروس.

وستكون مهمة الصربى ميتشو الأولى داخل الزمالك ، خلال الموسم الجديد، هي استعادة درع الدورى الغائب عن القلعة البيضاء منذ أربعة مواسم، بجانب استكمال النجاحات الأفريقية بالعودة لمنصة التتويج بدورى الأبطال بعد التتويج بالكونفدرالية الموسم الماضى، ويمتلك مدرب القلعة البيضاء تاريخاً كبيراً من الإنجازات والبطولات التى حققها مع العديد من الفرق الأفريقية، منها فرق فيلا الأوغندى، والهلال السودانى، إلى جانب تدريب منتخب رواندا وأوغندا، ونادى أورلاندو باريتس.

- سيباستيان ديسابر

الفرنسى ديسابر يقود أحلام بيراميدز لتحقيق اللقب الأول فى تاريخ النادى، وذلك بعدما انخرط الفريق في المنافسة على اللقب خلال النسخة الماضية، حتى الجولات الأخيرة من البطولة، قبل أن ينهي المنافسة في المركز الثالث بعد الأهلي والزمالك على التوالي، كما يأمل ديسابر في قيادة الفريق للظهور بصورة جيدة خلال بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والتقدم إلى الأدوار النهائية، نظرًا لما يحتوي عليه الفريق من لاعبين ذو قدرات من الطراز الأول، ويملك «ديسابر» سجلا مميزا فى القارة السمراء على صعيد الأندية والمنتخبات، حيث تولى من قبل الوداد البيضاوى المغربى ومنتخب أوغندا مؤخرًا.

- ميودراج

قررت إدارة النادي الإسماعيلي، إسناد القيادة الفنية للفريق إلى الصربي ميودراج، من أجل العودة إلى الأداء المعهود عن السامبا المصرية، والظهور بشكل جيد يتيح إمكانية عودة الفريق للمنافسة على بطولة الدوري والكأس، والمنافسة على بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وحصل المدرب الجديد للدراويش على 10 ألقاب متنوعة، بدأها فى موسم 1982-1983 بالحصول على لقب الدوري في يوغوسلافيا وقتها مع فريق بارتيزان.، وفى عام 2000 توج بلقب البطولة العربية مع الصفاقسى التونسى، ومع فريق سسكا صوفيا البلغارى فاز بلقب الدورى البلغارى موسم 2004-2005، والكأس المحلي عام 2006.

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ونجح يسيتش فى الفوز بـ3 ألقاب مع فريق بي.أف.سي ليتيكس لوفيتش البلغارى، إذ توج بلقب كأس بلغاريا عام 2008، والسوبر البلغارى عامى 2007 و2008. وفى تجربته مع اتحاد طرابلس الليبى توج المدرب الصربى بـ5 ألقاب، منها لقبان للدورى الليبى عامى 2009 و2010، ولقب كأس ليبيا عام 2009، وكأس السوبر الليبي مرتين عامي 2009 و2010.

- فارياس

وسيكون البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى لطلائع الجيش، فى مهمة تكوين فريق متميز يستطيع خطف أحد أضلاع المربع الذهبى فى منافسات الموسم الجديد، لاسيما فى ظل امتلاكه سيرة ذاتية قوية وتدعيم الفريق بصفقات مميزة، ويمتلك «سيرجيو فارياس» سيرة ذاتيه رائعة، أبرزها تتويجه بلقب كأس العالم للشباب التى أقيمت فى مصر عام 1997، بالإضافة إلى حصوله على لقب بطولة الدورى الكورى مع بوهانج عام 2007 وبطولة الكأس فى العام التالى.

وحقق المدرب البرازيلى أيضاً بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة فى كوريا عام 2009، ونجح فى التتويج مع الفريق ذاته بلقب دورى أبطال آسيا فى نفس الموسم، وتولى القيادة الفنية للأهلى السعودى والوصل الإماراتى والهلال السودانى، كما قاد فريق الهلال السودانى فى الفترة من 8 نوفمبر 2017 حتى إقالته من منصبه فى نهاية شهر مارس 2018.

- جونيس

يستمر اليوناني تاكيس جونيس مديراً فنياً لوادى دجلة منذ الموسم الماضي حيث يحلم الفريق الشاب بالوصول مع جونيس للمربع الذهبى للدوري، وقاد جونيس دجلة فى 36 مباراة بالموسم الماضي من بينهم 34 مباراة بالدورى ومباراتين بكأس مصر، حيث حقق الفوز في 11 مباراة، وخسر 15 أخرى، وتعادل فى 10 مباريات.

- جونياس

يستمر اليوناني تاكيس جونياس مديراً فنياً لوادى دجلة منذ الموسم الماضي حيث يحلم الفريق الشاب بالوصول مع جونيس للمربع الذهبى للدوري المصري خلال النسخة الجديدة، والوصول للأدوار النهائية في بطولة كأس مصر.

وقاد جونيس دجلة فى 36 مباراة بالموسم الماضي من بينهم 34 مباراة بالدورى ومباراتين بكأس مصر، حيث حقق الفوز في 11 مباراة، وخسر 15 أخرى، وتعادل فى 10 مباريات .

- نيبوشا

وفى 9 يوليو الماضى أعلن نادى الجونة تعاقده مع المدير الفنى الصربى نيبوشا ميلوسيفيتش، ليتولى القيادة الفنية للفريق للموسم الجديد 2019-2020 الذى يحلم الفريق خلاله بتحقيق إنجاز إنهاء المسابقة فى المربع الذهبى وهو ما يتيح إمكانية مشاركة الفريق للمرة الأولى في البطولات الإفريقية، لاسيما بعد تدعيم الفريق بكتيبة من الصفقات الأهلاوية.

لعنة الدوري المصري تكسر عقدة الخواجة

تمكنت لعنة الدوري المصري من كسر عقدة الخواجة مبكرًا بعدما سقط 3 مدربين أجانب في فخ الهزيمة خلال الجولة الأولى من البطولة،

حيث خسر اليونانى جونياس، المدير الفنى لدجلة، رهانه في المباراة الأولى أمام طنطا الصاعد حديثا للدورى الممتاز هذا الموسم، كذلك تعثر الصربى نيبوشا المدير الفنى للجونة على ملعبه أمام الإسماعيلى بهدف عكسى، كما تلقى البرازيلى سيرجيو فارياس خسارته الأولى في قيادته لطلائع الجيش بهدف دون رد لحساب المقاولون العرب في المباراة الافتتاحية للمسابقة، بينما نجح الرباعى الأجنبى الآخر في تحقيق الانتصار بلقاء الجولة الأولى.

وعادت لعنة الدوري المصري من جديد لتضرب عقدة الخواجة، حيث لم تكن الجولة الثانية رحيمة بجونياس المدير الفني لوادي دجلة و البرازيلي فارياس صاحب القيادة الفنية لطلائع الجيش، بعدما سقط كل منهما في فخ التعادل الإيجابي ضد حرس الحدود وإنبي على التوالي، لتتمكن لعنة الدوري المصري من إسالة دماء المدربين الأجانب مبكرًا في البطولة .