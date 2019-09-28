رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون اليوم السبت 28/9/2019 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون اليوم السبت 28/9/2019 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا ضيفا ثقيلا على فريق إيفرتون اليوم السبت 28 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

ويسعى فريق إيفرتون لتحقيق المفاجأة والفوز على فريق مانشستر سيتي ليحل بفريق بيب جوارديولا الهزيمة الثانية هذا الموسم بعد الخسارة التي تعرض لها أمام فريق نوريتش سيتي في الجولة الخامسة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بينما يختلف الطموح عند فريق مانشستر سيتي الذي يريد تحقيق الفوز من أجل ملاحقة فريق ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري حتى الآن وعدم توسيع الفارق معه، حيث يحتل الريدز صدارة البطولة برصيد 18 نقطة، بينما يحل السيتي في المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

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وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس 2 HD، وسوف يقام اللقاء في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يقام في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكان قد نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق فوز مهم في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في منتصف الأسبوع الماضي مع اراحة بعض نجومه لتلك المباراة وأيضاً مباراة دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع المقبل.

يذكر أن مانشستر سيتي قد نجح في تسطير تاريخا كبيرا له بعد تحقيق جميع الألقاب في انجلترا بالموسم الماضي، وأيضاً فوزه باخر نسختين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة بيب جوارديولا.