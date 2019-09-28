انت الان تتابع زيدان يؤكد جاهزية ريال مدريد لتقديم مباراة جيدة في ديربي العاصمة الإسبانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الفرنسي زين الدين زيدان

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن فريقه أصبح مستعدا لتقديم مباراة جيدة غدا السبت أمام مضيفه أتلتيكو مدريد في الجولة السابعة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وقال زيدان -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة قبل مباراة الغد: "لا أشعر بالقلق، لقد استعددنا لتقديم مباراة جيدة ولا نفكر في النتيجة، ندرك صعوبة المباراة وعلينا أن تقوم بالكثير من الأمور (خلال المباراة)".

وأشار زيدان إلى أن تصدر فريقه لليجا قبل هذه المباراة لا يعنيه كثيرا، وأضاف قائلا: "المباراة هي ما تعنيني، نحن بحالة جيدة ومن المؤكد أنهم جيدون أيضا، ما حدث قد حدث، ما يهمنا هو المباراة والنقاط الثلاث"، في إشارة إلى سقوط النادي الملكي أمام جاره أتلتيكو مدريد 3 / 7 في مباراة ودية جمعت بين الفريقين خلال التحضيرات للموسم الجديد.

وأوضح زيدان أنه لا يفكر بطريقة سلبية حيال هذا اللقاء وأنه يصب تركيزه فقط في تقديم مباراة جيدة.

وتابع زيدان قائلا: "إذا تحلينا بالتركيز في جميع الجوانب منذ الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة 90 ستقوم بأمور جيدة، هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن نأخذها في الحسبان، في مباراة مدتها 90 دقيقة يمكن أن يحدث كل شيء، ما يجب علينا أن نقوم به هو أن نخوض اللقاء بذهن صاف، ندرك أنه منافس صعب ولديه العديد من الأسلحة، ما يهمني هو ما سوف نقوم به نحن".

وردا على سؤال حول مدى تأثير المعرفة الجيدة للأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بكل ما يخص النادي الملكي ولاعبيه على مجريات المباراة، أجاب المدرب الفرنسي قائلا: "لا أعرف، كل شخص يقوم بدوره، هو يقوم بدوره وأنا أقوم بدوري، من المؤكد أنه يدرس المنافس بشكل كبير، كما هو الحال مع الجميع، ولكن كل شخص على طريقته".

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وتحدث زيدان عن نجم فريقه البلجيكي، ايدن هازراد، الذي لم يقدم حتى الآن المردود المنتظر منه ،منذ انضمامه لريال مدريد رغم التوقعات والآمال الكبيرة التي عقدها عليه جمهور الفريق.

وأوضح زيدان قائلا: "هذا النوع من اللاعبين يكون جاهزا دائما لخوض هذه المباريات ،لأنه يتمتع بروح تنافسية ولم أرتاب من ناحيته ولو للحظة واحدة، ولا من ناحية باقي اللاعبين".

وفي معرض رده على سؤال حول رأيه في وصف نادي أتلتيكو مدريد من قبل البعض بأنه نادي الشعب، أجاب زيدان قائلا: "الناس هنا تقوم في الصباح الباكر وتعمل كثيرا، ريال مدريد هو نادي الأغنياء، وأتلتيكو مدريد هو نادي الشعب، هذا قول لن أغيره، أنصار ريال مدريد يرغبون في الشعور بالفخر بلاعبيهم وهذا ما سنحاول أن نقوم به".

وأكد المدرب الفرنسي أن لاعبيه لوكا مودريتش ومارسيلو وايسكو أصبحوا بحالة أفضل، كما تحدث أيضا عن العمل الذي يقوم به النجمين كارلوس كاسميرو وكريم بنزيمه.

وأردف زيدان قائلا: "أنا مهتم بتواجد الجميع، ندرك أهمية كريم بالنسبة لنا ونعرف ما يقوم به، كاسميرو يمنح تفوقا كبيرا للفريق، وليس هذا فقط فكل شخص يمنح شيئا للفريق، ولديه طريقته الخاصة في اللعب بفضل سماته الشخصية وهذا هو الأهم".