الامارات | أبوالشوارب: كايو باقٍ في تدريب النصر حتى الآن

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالشوارب: كايو باقٍ في تدريب النصر حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس شركة النصر لكرة القدم، عبدالرحمن أبوالشوارب، أن مدرب الفريق الأول، البرازيلي كايو، لايزال على رأس عمله حتى الآن. وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «قرار إقالة مدرب الفريق الأول يحتاج إلى اجتماع مجلس إدارة النادي، ولا يوجد اجتماع عُقد حتى الآن، والمدرب موجود في عمله، وكل شيء قد يحدث، ولكن لا يوجد أي شيء رسمي».

ولم يحسم رئيس الشركة أمر المدرب عقب الخسارة من عجمان في ثانية جولات دوري الخليج العربي بنتيجة 3-1، واكتفى بتأكيد بقاء المدرب إلى حين عقد اجتماع مجلس إدارة النادي.

وكان النصر قد تلقى خسارة كبيرة أمام عجمان ليفقد النقطة الخامسة له هذا الموسم، عقب التعادل في الجولة الأولى أمام الوصل، والخسارة في الجولة الثانية، ما يثير القلق حول موقف الفريق من بداية البطولة. ونجح كايو الموسم الماضي مع «العميد» بشكل كبير، بعدما قاد الفريق في مناسبتين، ما دفع مجلس الإدارة إلى التعاقد معه موسمين بداية من الموسم الحالي، ولكن يبدو أن بقاءه مع العميد مهدد، بسبب النتائج السلبية مع بداية الدوري.