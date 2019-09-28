الامارات | سهيل: باب المنتخب مفتوح أمام كل لاعب كفء بغض النظر عن العمر

شكرا لقرائتكم خبر عن سهيل: باب المنتخب مفتوح أمام كل لاعب كفء بغض النظر عن العمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال عضو لجنة الشؤون الفنية والمنتخبات في اتحاد الكرة مشرف المنتخب الوطني الأول، الدكتور حسن سهيل، إن المنتخب في أمس الحاجة لدعم جمهوره بقوة في الفترة المقبلة، بدءاً من لقاء إندونيسيا. وأشار إلى أن التفاؤل يسود الأبيض خصوصاً بعد البداية القوية بالفوز على ماليزيا في مستهل التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023.

وشدد سهيل على أن المنتخب ينظر فقط إلى اللاعب القادر على تمثيل الأبيض بالشكل المطلوب، وأوضح أن «باب المنتخب مفتوح أمام كل لاعب كفء بغض النظر عن العمر أو أي شيء آخر».

وأكد مشرف المنتخب لـ«الإمارات اليوم»: «الفرصة متاحة لأي لاعب يبرز للانضمام الى صفوف المنتخب، وللاعبين الشباب الاهتمام ايضاً، إلى جانب أصحاب الخبرة. وأضاف: «لا أريد الحديث عن إحلال وإبدال، بقدر ما أسمّيها مزيجاً بين العناصر الشابة واللاعبين أصحاب الخبرة، وضم اللاعب الكفء ومن يستحق فعلاً حمل القميص الوطني. وأشار إلى أن العلاقة طيبة بين اللاعبين والجهاز الفني، وأن الكل في المنتخب أسرة واحدة.

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ويلتقي الأبيض إندونيسيا في الجولة الثالثة من التصفيات يوم 10 أكتوبر المقبل على استاد آل مكتوم في دبي، وكان المنتخب قد فاز 2-1 على ماليزيا في الجولة الماضية.

وأضاف سهيل: «المنتخب بحاجة إلى دعم أكبر من جمهوره خلال المباريات المقبلة، خصوصاً مباراة إندونيسيا، التي هي الأولى على أرضنا في التصفيات الحالية».

وتابع: «النتيجة التي حققها المنتخب أمام ماليزيا، وضعته أمام تحدٍّ كبير للاستمرار في طريق الانتصارات، خصوصاً أن اللقاءات ستكون صعبة، في ظل ارتفاع المستوى الفني لأغلب المنتخبات.

وينتظر أن يتجمع المنتخب بدءاً من 5 أكتوبر المقبل، على أن يعلن الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدير الفني الهولندي بيرت فان مارفيك، قائمته الجديدة عقب انتهاء مباريات الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي التي تقام يومي الثالث والرابع من الشهر المقبل.