الامارات | فوز دبا الحصن والذيد وتعادل التعاون مع مصفوت في الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز دبا الحصن والذيد وتعادل التعاون مع مصفوت في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض دبا الفجيرة لأول خسارة له في الموسم الحالي منذ هبوطه إلى مسابقات الهواة عندما خسر أمام ضيفه دبا الحصن 1-2، أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة.

وسجل لدبا الحصن كل من اللاعبين عبدالله موسى في الدقيقة (61)، والبرازيلي رودريغو سزوا في الدقيقة (69)، بينما سجل لمصلحة دبا الفجيرة أحمد راشد في الدقيقة (81)، وشهدت المباراة طرد لاعب دبا الفجيرة خالد عبدالله في الدقيقة (90+4).

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وتمكن الذيد من الفوز على ضيفه العروبة بهدفين مقابل هدف واحد، سجلهما ناصر الدهماني (35) ومحمد علي (41)، بينما سجل هدف العروبة الفرنسي عمر كوسوكو (61).

وتعادل التعاون مع مصفوت بهدف لكل منهما، حيث سجل هدف مصفوت اللاعب الفرنسي فاتري ساخي (68)، وسجل هدف التعاون اللاعب حسين المسعدي (85).

وتختتم الجولة مساء اليوم بإقامة مباراتين، يلعب فيهما عند الساعة الخامسة والثلث الحمرية مع البطائح، والإمارات مع مسافي.