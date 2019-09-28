الامارات | الرمادي يحدّد 5 أسباب لفوز عجمان على النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي يحدّد 5 أسباب لفوز عجمان على النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثنى مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، على الفوز الكبير الذي خرج به فريقه أمام النصر، أول من أمس، ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

واعتبر أن الفوز بـ 3-1 كان مستحقاً عطفاً على الأداء، وما وصفه بصبر اللاعبين طوال 90 دقيقة، وتحكمهم في مجريات اللعب. وأشار في المؤتمر الصحافي إلى أن «نجاح عجمان في حسم نتيجة المباراة في الأوقات الأخيرة من اللقاء يؤكد تميز فريقه، ويعكس مدى قوته أمام الفرق الكبيرة. وشدد مدرب عجمان على أن هناك خمسة أسباب قادت فريقه إلى تحقيق هذا الفوز أشار إليها في النقاط التالية:

التعادل السريع

أكد الرمادي أن فريقه لم يبدأ اللقاء بشكل جيد عكس النصر، حتى استقبل الهدف الأول، إلا أن البرتقالي نجح في العودة السريعة بعد ثلاث دقائق حين تمكن وليام أووسو من إدراك التعادل، فأعاد توقيت الهدف السريع الثقة للاعبين، واستطاعوا أن يتعاملوا بشكل أكثر نضجاً مع مجريات المباراة.

ذكاء عبدالرحمن

اعتبر مدرب عجمان أن نزول حسين عبدالرحمن في الشوط الثاني كان بمثابة نقطة تحول كبيرة، اذ أظهر اللاعب البديل تركيزاً كبيراً على عكس كثير من البدلاء الذين لا يعيشون بصورة كبيرة مع المباراة، واستطاع أن يلعب بذكاء على الثغرات الموجودة في دفاع النصر من العمق، وتمكن من إحراز الهدف الثاني بمجهود فردي رائع.

اللعب الجماعي

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أوضح الرمادي أن من أهم النقاط المضيئة في المباراة جماعية الأداء التي خاض بها البرتقالي المباراة، ونجاحهم في غلق جميع المساحات أمام النصر الذي لم يظهر أي خطورة رغم امتلاكه الكرة أغلب الشوط الثاني. وقال: «نجحنا في أن نُضيق عليهم المساحات، خصوصاً في نصف ملعبنا وأغلقنا كل الطرق على الأجناب، لدرجة أن الحارس علي الحوسني لم يظهر في الشوط الثاني إلا في مرة واحدة».

صافرة أحمد عيسى

أثنى الرمادي على صافرة حكم الساحة أحمد عيسى، معتبراً أن قراراته كانت سليمة رغم أن الكثيرين، بحسب تعبيره، أكدوا أن البرتقالي كان يستحق ضربة جزاء في الشوط الأول. وأوضح: «الحكم نجح في لعبة صعبة للغاية بعدم احتساب هدف غير شرعي للنصر من تسلل، واحتسب لنا ضربة جزاء في الشوط الثاني لا يستطيع أي حكم أن يحتسبها إلا اذا كان متواجداً في المكان السليم للعبة».

خبرة وحيد إسماعيل

امتدح مدرب عجمان الحالة التي أحدثها مدافع عجمان، وحيد إسماعيل، الذي تم الزج به في الدقائق العشر الأخيرة، إذ نجح بفضل خبرته في أن يقود الخط الخلفي للتصدي للاندفاعة الهجومية التي كان عليها النصر في تلك الأوقات من المباراة لتعديل النتيجة.

كايو: خسارة 5 نقاط لا يعني أن النصر خارج المنافسة

قال مدرب النصر، البرازيلي كايو دا سيلفا، إنه من المبكر الحكم على فريقه بالخروج من سباق المنافسة على لقب دوري الخليج العربي، وأكد في المؤتمر الصحافي أن «خسارة خمس نقاط في أول مباراتين لا يعني أننا خارج المنافسة، إذ من المبكر القفز إلى هذا الحكم».

واعتبر كايو أنه بات النصر مطالباً بشدة بالفوز على الظفرة في الجولة المقبلة للخروج من الفترة الصعبة الراهنة، وقال: «يجب أن يتحسن أداء مهاجمي النصر بصورة أفضل مما كان عليه في مباراة عجمان، لابد أن يُدركوا بأنهم هم من يقودون الفريق للنتائج المنتظرة، وتحقيق هذا الأمر يتطلب أن يضاعفوا من عطائهم».