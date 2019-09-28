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الامارات | برشلونة في رحلة صعبة إلى خيتافي من دون ميسي

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برشلونة - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض برشلونة اختباراً محفوفاً بالمخاطر عندما يحل ضيفاً على خيتافي اليوم في المرحلة السابعة من لكرة القدم، في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب إصابة في عضلات فخذه الأيسر تعرض لها في الشوط الاول من مواجهة فياريال (2-1) الثلاثاء، في أول مشاركة أساسية له هذا الموسم، بعد غياب نتيجة إصابة سابقة.

وغاب ميسي عن المباريات الأربع الأولى لفريقه في «الليغا»، بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى. وشارك بديلاً في مباراة غرناطة، دون أن يتمكن من إنقاذ فريقه من الخسارة. وسيحاول الكاتالوني فك نحس المباريات خارج الأرض بعد الهزيمة هذا الموسم مرتين والتعادل مرة في «الليغا». ويخشى أيضاً من توسع الفارق مع الريال وأتلتيكو في حال أي تعثر جديد.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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