الامارات | اتحاد كلباء يقيل فيفياني.. والجباس مدرباً مؤقتاً

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يقيل فيفياني.. والجباس مدرباً مؤقتاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء خالد سعيد النقبي عن إقالة المدرب الإيطالي فيفياني والاستعانة بمساعده التونسي فراس الجباس لتولي المهمة مؤقتاً، بعد أن تعرض الفريق للهزيمة الثانية في دوري الخليج العربي، أول من أمس، على يد الشارقة 1-3، فيما كانت الخسارة الأولى أمام العين 2-3.

وقال النقبي لـ«الامارات اليوم»: «تم تبليغ المدرب فيفياني بقرار الإقالة، وتكليف التونسي الجباس لقيادة النمور بصورة مؤقتة وبدأنا العمل على البحث عن المدرب الجديد».

من جهته، علق فيفياني على مباراة فريقه مع الشارقة قائلاً قبل الإقالة: «إن لاعبي فريقه قدموا مباراة جيدة في المباراة إلا أن التكتل الدفاعي للاعبي الشارقة أمام مرماهم أغلق المساحات، وصعّب من مهمة تسجيل الأهداف، إضافة إلى الانطلاقة السريعة للاعبي الملك المهاريين، وهو ما تسبب في تسجيل الأهداف المعاكسة، وأدى إلى الخسارة غير المستحقة».

وأضاف في مؤتمر صحافي: «خسرنا الحارس الأساسي يوسف الزعابي أثناء عملية الإحماء للمباراة، مما تسبب في إرباك فني، مما أثر في انسجام الدفاع المعد مسبقاً»، وبرر فيفياني خسارة فريقه بالمهارات العالية التي امتلكها لاعبو الشارقة».

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العنبري: الملك يتعامل بثقافة البطولات

أكد مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري، أن لاعبي فريقه أصبحوا على مقدرة عالية بالتعامل مع المباريات، وأن الملك الشرقاوي يتمتع بثقافة الفوز في البطولات، معبراً عن سعادته للفوز الثاني على التوالي في دوري الخليج العربي على حساب اتحاد كلباء بثلاثة أهداف.

وقال في المؤتمر الصحافي: «دخلنا المباراة برغبة الفوز وتسجيل الأهداف، لإدراكنا خطورة اتحاد كلباء، مؤكداً أن الملك قدم مباراة أفضل بشكل واضح من المباراة السابقة أمام خورفكان على الرغم من الفوز بها بهدفين نظيفين، وأن مواجهة كلباء لم تكن سهلة بقدر أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة، وكانوا عند حسن الظن». وتابع: «على الرغم من الانتصارين إلا أن الفريق تنتظره مباريات قوية وموسم حافل، وينتظرنا عمل كبير، وأنا فرح لما قدمه اللاعبون، مشيداً بما قدمه محترفه إيغور بشكل خاص، ومثنياً على أداء الجميع».