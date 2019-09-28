الامارات | اتحاد بناء الأجسام يدرس خطة دعم المنتخب في بطولة العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد بناء الأجسام يدرس خطة دعم المنتخب في بطولة العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، استعدادات المنتخب الوطني تمهيداً للمشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها الدولة في الفجيرة، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري، الذي حضره نائبه علي عبدالله بن حيدر، والأمين العام محمد المري، وبقية الأعضاء.

وتدارس المجتمعون خطة لدعم الاستعداد للمونديال المقبل، وقدم رئيس لجنة المنتخبات أحمد جوهر إيجازاً عن الاستعدادات الجارية، بما يسهم بمشاركة فاعلة، خصوصاً أن البطولة تقام في الإمارات، ولما تتمتع به رياضة بناء الأجسام الإماراتية من مكانة رفيعة على مستوى دول العالم.

وتم التركيز على مراحل الإعداد، خصوصاً المرحلة الثالثة، التي تحتاج لتفريغ شامل للاعبين، بينما أكد مدرب المنتخب الوطني زويد سالمين الزعابي، في تصريحات صحافية، أن مرحلة الإعداد ما قبل الأخيرة، التي تختتم الأسبوع الثاني من أكتوبر المقبل، كشفت عن نقلة نوعية بالمستوى البدني والذهني للاعبين، وأن جميع اللاعبين، ويبلغ عددهم 40 لاعباً، مؤهلون للمشاركة في المنافسات، في مشاركة استثنائية لبناء الأجسام الإماراتية، وهناك جهود تدريبية كبيرة لخدمة وصول اللاعبين للجاهزية الكاملة، مثنياً على جهود الصالات الرياضية، ودورها بتقديم كل أشكال الدعم اللوجستي للاعبي المنتخب.