الامارات | كازاخستان يتصدر اليوم الافتتاحي لبطولة آسيا للرماية

شكرا لقرائتكم خبر عن كازاخستان يتصدر اليوم الافتتاحي لبطولة آسيا للرماية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهل المنتخب الكازاخستاني اليوم الافتتاحي من بطولة آسيا لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، المقامة حالياً بمدينة ألماتي بكازاخستان، بعد أن غرد منفرداً خارج السرب، محققاً رصيد 209 أطباق في نهاية الجولة الثالثة.

أما نتائج رماة المنتخب في نهاية الجولات الثلاث، فلم تكن في حجم الطموحات، حيث حقق كل من حمد بن مجرن وعبدالله بوهليبة 66 طبقاً، وحقق ظاهر العرياني 63 طبقاً. في المقابل، يتوقع أن يتحسن الوضع قليلاً اليوم في مسابقة الفردي، من أجل تحسين وضع الفريق بين الدول المشاركة.

وعلى مستوى المنتخبات، حل الكويت ثانياً برصيد 204 أطباق، ثم منتخب لبنان ثالثاً برصيد 201 طبق، وبعد ذلك سلطنة عمان بـ200 طبق، بينما حقق المنتخب بداية متعثرة برصيد 195 طبقاً.

وعلى صعيد الفردي، تصدر الرامي العماني سعيد الخاطري، وحقق 70 طبقاً من أصل 75 طبقاً، وتساوى مع خمسة رماة في الرصيد نفسه، وهم: الصيني هي ديونج، واللبناني مروان عبداللطيف، والكويتي ناصر المقلد، والكازاخستاني فيكتور، ومواطنه أندريه.

وتساوى في رصيد 69 طبقاً أربعة رماة، أبرزهم الكويتي عبدالرحمن الفيحان، ومواطنه خالد المضف. وستستكمل بقية جولات اليوم (الجولتان الرابعة والخامسة)، بعدها يتأهل أفضل ستة رماة في الجولات الخمس مجتمعة.

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وعلى صعيد السيدات، حصد منتخب الصين الميدالية الذهبية برصيد 331 طبقاً، تلاه في المركز الثاني فريق كازاخستان برصيد 324 طبقاً، ونال الميدالية الفضية، فيما حل ثالث ونال الميدالية البرونزية فريق سيدات الكويت، محققاً 308 أطباق.

وفي بطولة الجائزة الكبرى، فازت الرامية الصينية ليوينجزي بالمركز الأول والميدالية الذهبية ومبلغ 3000 دولار أميركي، وفازت اللبنانية ري باسيل صاحبة المركز الثاني بالميدالية الفضية، ومبلغ 2000 دولار، ونالت الصينية زهانج الميدالية البرونزية ومبلغ 1000 دولار.

وعلى مستوى الشابات، توجت الصين بالذهبية برصيد 297 طبقاً، ونالت الهند الفضية برصيد 287 طبقاً، فيما توجت كازاخستان بالبرونزية برصيد 259 طبقاً.

- نتائج متواضعة

لرماة المنتخب

في «التراب».