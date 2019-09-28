شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر الانتصارات في تاريخ بطولات الأندية الإفريقية.. هل حطم صن داونز الرقم القياسي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افترس فريق صن داونز الجنوب إفريقي ضيفه كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 11/1 في لقاء الإياب لدور الـ32 لرابطة دوري أبطال إفريقيا 2019-2020.

كان صن داونز قد حسم لقاء الذهاب في سيشل بخماسية نظيفة خلال مباراة الذهاب، ليصعد إلى مرحلة المجموعات بجدارة بنتيجة 16/1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

صن داونز استطاع تحقيق رقم قياسي في تاريخ دوري أبطال إفريقيا بهذا الفوز فلم يتمكن أي فريق من قبل من الانتصار بهذه النتيجة (11/1)، سواء تحت المسمى القديم للمسابقة أو الحالي.

وحطم صن داونز الرقم القياسي الخاص بأكبر انتصار في تاريخ دوري أبطال إفريقيا والذي كان مسجلاً باسم الدفاع الحسني الجديد المغربي بفوزه على بنفيكا بطل غينيا بيساو بنتيجة 10/0 في ذهاب الدور التمهيدي لنسخة 2018.

إلا أن الرقم القياسي الخاص بأكبر انتصار في تاريخ البطولات الإفريقية للأندية بشكل عام لا يزال مُسجلاً باسم فريق ميلينجا الجابوني الذي انتصر بنتيجة 13/0 على حساب رينيسانس التشادي بذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس نسخة 1994.

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ونستعرض في السطور التالية تاريخ أكبر 6 انتصارات في تاريخ بطولات الأندية الإفريقية عقب انتصار صن داونز بأحد عشر هدفاً.

1 – فوز ميلينجا الجابوني على رينيسانس التشادي 13/0 (الرقم القياسي).. أبطال الكؤوس 1994.

2 – فوز بيتام الجابوني على ديسبورتيفا جوادلوب بطل ساوتومي وبرنسيب بنتيجة 12/1 في إياب الدور التمهيدي للكونفيدرالية نسخة 2013.

3 – فوز صن داونز على كورتي دي أور من سيشل بنتيجة 11/1 بدوري أبطال إفريقيا النسخة الجارية 2019-2020.

4 – فوز النجم الساحلي على تشينجالي الموزمبيقي 10/0 في دور الـ 32 لكأس الاتحاد الإفريقي 2000.

5 – فوز الدفاع الحسني الجديدي المغربي على بنفيكا بطل غينيا بيساو بنتيجة 10/0 أيضاً، بدوري الأبطال 2018.

6 – فوز الرجاء البيضاوي المغربي على توربيون التشادي بنتيجة 10/1 بالدور التمهيدي لدوري الأبطال 2011.