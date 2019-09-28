رسميا.. تعديل موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بدوري أبطال إفريقيا

الجمعة 27 سبتمبر 2019 الزمالك المصري قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل موعد مباراة نادي الزمالك المصري ضد نظيره نادي جينيراسيون فوت السنغالي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت الجديد وأكد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك أن الكاف أرسل خطاب رسمي للنادي يخطره بتغيير موعد المباراة لتصبح يوم الأحد القادم 29 سبتمبر على ملعب برج العرب بدلا من السبت 28 سبتمبر على ملعب بترسبورت. Advertisements سبب تأجيل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت وكشف أمير مرتضى أن الكاف قرر تأجيل موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بدوري أبطال إفريقيا بسبب الظروف الأمنية. ويجب أن يتحمل الزمالك مصاريف إقامة النادي السنغالي بالأسكندرية وبالفعل قام الزمالك بحجز فندق لجميع افراد بعثة النادي السنغالي ببرج العرب. نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون فوت يذكر أن جينيراسيون فوت كان قد تمكن من الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة ذهاب دور 32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا في السودان.

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